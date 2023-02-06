Питьевую воду отключат на 6 улицах Липецка 7 февраля

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 7 февраля в Липецке отключат питьевую воду и свет. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители дома №4 по улице Рудная, а также частного сектора по Индустриальной и Московской, 22. Свет погаснет в садоводческих товариществах Кооператор и Весна. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Гагарина, 55/4, 61А, 59, 57; Семашко, 68; Липовская, 1; 40 лет Октября, 3-6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а-в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43; Смыслова, 3, 4; площадь Константиновой, 1-7.

Воду подвезут по адресам: улицы Семашко, 68; 40 лет Октября, 39, сообщили в пресс-службе РВК-Липецк. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.