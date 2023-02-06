В Липецке готовятся к паводку по 25 адресам

Специалисты расчищают участки, где возможно половодье Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке готовятся к предстоящему паводку. Пока ситуация в городе довольно спокойная. Уровень воды в реке повышен в 2 раза. Высота снежного покрова - 7 сантиметров. Но все может еще измениться - погода непредсказуема.

Городские службы действуют на опережение. Еще в декабре они начали расчищать ручьи, каналы и водоотводные лотки, чтобы паводковым водам ничего не мешало. Уже отработаны участки улиц Скороходова, Фрунзе, Брестская, 40 лет Советской Армии, Лермонтова, а также район Лебедянского шоссе и ручей Студёный, сообщили в пресс-службе мэрии.

В понедельник 6 февраля 6 человек трудились на улице Каменный Лог. Также привлекли спецтехнику - трактор, КамАЗ и илосос. Специалисты в этот период в среднем собирают до 200 тонн мусора ежегодно. Липчан просят оставлять отходы в специально отведенных местах, а не выбрасывать куда попало.

Городские службы наведут порядок по 25 адресам, в том числе по улицам Ангарская, Радиаторная, Ильича, Володарского, Островского, Салтыкова-Щедрина и тд. Там вырубят дикорастущую поросль, расчистят канавы, а при необходимости промоют их.