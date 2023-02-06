Три серебра завоевали липецкие спортсмены на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

Никита Гунин, Данил Пономарёв и Дмитрий Пименов (слева). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Первенство России и всероссийские соревнования проходили на базе комплексной специализированной спортивной школы олимпийского резерва имени В.В. Лукина. Участвовали около 500 спортсменов из 43 регионов страны, а также сборная Белоруссии. Липецкую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта и спортивной школы олимпийского резерва имени А.М. Никулина.

В активе наших земляков три вторых места. Серебряными призёрами первенства в упражнении «винтовка пневматическая, команды» стали Никита Гунин, Данил Пономарёв и Дмитрий Пименов. В рамках всероссийских соревнований среди юниоров в упражнении «малокалиберный пистолет, 25 м, скоростная стрельба» вторым финишировал Алексей Яричин. Ангелина Осташова заняла второе место в упражнении «пистолет пневматический, скоростная стрельба».

Спортсмены тренируются под руководством Дениса Звягинцева, Александра Никулина, Нели Мининой и Татьяны Степанищевой.