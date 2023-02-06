Липчане стали чемпионами страны в гребле-индор

Алексей Кияшко (второй слева). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Чемпионат и первенство России по гребному спорту в дисциплине «гребля-индор» собрали более 300 спортсменов из 13 регионов страны. Липецкую область на соревнованиях представили гребцы спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта.

Чемпионами России стали Екатерина Севостьянова и Алексей Кияшко. Екатерина преодолела дистанцию в 2000 м за 6 минут 50,4 секунды, Кияшко – за 6 минут 22,8 секунды. Победу на первенстве страны среди юниорок до 23 лет одержала София Ожерельева. Её результат – 7 минут 10,08 секунды. Тренируются наши спортсмены под руководством Александра Стреляева и Елены Вороновой.

СПРАВКА «КП»

Гребля-индор или гребля в помещении – официальная дисциплина гребного спорта. Соревнования проводятся на специальных гребных тренажерах Concept 2, имитирующих греблю в академических лодках на воде.