Жители села Доброе под Липецком спасли собаку, которая провалилась под лед Фото: принтскрин видео.

В селе Доброе Липецкой области спасли собаку, которая провалилась под лед. Несчастный пес плавал в водоеме под мостом и никак не мог выбраться. Он добирался то до одной стороны берега, то до другой, но взгромоздиться на лед у него не получалось.

На помощь пришли неравнодушные местные жители. Видео спасения животного опубликовали в группе «Доброе LIVE». На переправе остановились несколько машин. Мужчины сначала звали пса, указывая ему путь. Потом один из них и вовсе спустился на лед. Другие страховали смельчака, пока тот тянулся к собаке. В итоге хвостатого вытащили.

Напомним, что на прошлой неделе на территории детского сада в центре Липецка нашли косулю. Сотрудники Охотнадзора поймали ее и вывезли в лес. Подробности и видео здесь.