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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 6:59

Жители села Доброе под Липецком спасли собаку, которая провалилась под лед

Пес плавал в водоеме и никак не мог выбраться
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Жители села Доброе под Липецком спасли собаку, которая провалилась под лед

Жители села Доброе под Липецком спасли собаку, которая провалилась под лед

Фото: принтскрин видео.

В селе Доброе Липецкой области спасли собаку, которая провалилась под лед. Несчастный пес плавал в водоеме под мостом и никак не мог выбраться. Он добирался то до одной стороны берега, то до другой, но взгромоздиться на лед у него не получалось.

На помощь пришли неравнодушные местные жители. Видео спасения животного опубликовали в группе «Доброе LIVE». На переправе остановились несколько машин. Мужчины сначала звали пса, указывая ему путь. Потом один из них и вовсе спустился на лед. Другие страховали смельчака, пока тот тянулся к собаке. В итоге хвостатого вытащили.

Напомним, что на прошлой неделе на территории детского сада в центре Липецка нашли косулю. Сотрудники Охотнадзора поймали ее и вывезли в лес. Подробности и видео здесь.