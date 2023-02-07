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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 8:30

Пожарные вынесли из горящей бани под Липецком три газовых баллона

Спасателям удалось уберечь от огня дом
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Пожарные вынесли из горящей бани под Липецком три газовых баллона

Пожарные вынесли из горящей бани под Липецком три газовых баллона

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 6 февраля в Липецкой области горела деревянная баня и сарай. Пожар вспыхнул в Усмани по улице Матросова. Прибывшие на место спасатели и добровольцы из дружины вынесли из полыхающей бани 3 газовых баллона. Также им удалось уберечь от огня дом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пламя уничтожило баню и крышу сарая.

В тот же день в Липецке у дома по улице Неделина сгорел ВАЗ. Легковушку тушили 2 пожарных отделения. В селе Тростяное Задонского района полыхала деревянная баня. В Усмани по улице Ленина загорелась квартира в жилом доме. Огонь уничтожил входную пластиковую дверь.

В селе Доброе по улице 8 Марта пожар случился в частном кирпичном доме. На месте работали 3 спасательных расчета и 2 добровольца. Несмотря на их усилия сгорела крыша здания на площади 80 кв.м.