Пожарные вынесли из горящей бани под Липецком три газовых баллона Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 6 февраля в Липецкой области горела деревянная баня и сарай. Пожар вспыхнул в Усмани по улице Матросова. Прибывшие на место спасатели и добровольцы из дружины вынесли из полыхающей бани 3 газовых баллона. Также им удалось уберечь от огня дом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пламя уничтожило баню и крышу сарая.

В тот же день в Липецке у дома по улице Неделина сгорел ВАЗ. Легковушку тушили 2 пожарных отделения. В селе Тростяное Задонского района полыхала деревянная баня. В Усмани по улице Ленина загорелась квартира в жилом доме. Огонь уничтожил входную пластиковую дверь.

В селе Доброе по улице 8 Марта пожар случился в частном кирпичном доме. На месте работали 3 спасательных расчета и 2 добровольца. Несмотря на их усилия сгорела крыша здания на площади 80 кв.м.