До 10 лет тюрьмы грозит жителю села под Липецком, который избил и пытался задушить петлей сожительницу

Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил материалы уголовного дела в суд Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить мужчину, который избил сожительницу и пытался задушить ее петлей. Прокурор Усманского района утвердил обвинительное заключение по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека - п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ. Извергу грозит до 10 лет тюрьмы.

По версии следствия, с 17.00 вечера 5 ноября по 2.24 ночи 6 ноября прошлого года 33-летний житель села Пригородка жестоко избивал свою 22-летнюю любовницу, нанося удары руками и ногами по голове и телу. Он выволок девушку во двор, накинул ей на шею веревочную петлю и начал ее затягивать. Затем усманец вновь завел несчастную в дом, где продолжил избивать деревянным столом и перекладиной от кровати. В тот момент злодей был пьян. Он также страдает наркотической зависимостью.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, здоровью девушки причинили тяжкий вред. Изверг признал свою вину. Теперь его ждет суд.