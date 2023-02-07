Руководителя бюро медико-социальной экспертизы под Липецком задержали за фальшивые справки об инвалидности Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области за фальшивые справки об инвалидности задержали руководителя филиала бюро медико-социальной экспертизы. На него завели уголовное дело. Его подозревают в получении взяток - ч.3 ст.290 УК РФ. Выявлено 5 эпизодов преступления.

По данным следствия, в 2021 и 2022 годах подозреваемый из Елецкого района оформлял обратившимся бессрочную инвалидность 2 и 3 групп. За это он получил 330 тысяч рублей. Преступления выявили и пресекли во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчину задержали. Решается вопрос об аресте. Проводится комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства коррупционного преступления. Расследование продолжается.

Напомним, что в Усманском районе будут судить изверга, который полночи избивал сожительницу, а также душил ее веревочной петлей. Подробности здесь.