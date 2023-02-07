Синоптики обещают до 8 градусов мороза и без снега в Липецкой области 8 февраля

В Липецкой области морозно, но без снега Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 8 февраля в Липецкой области будет морозно и без снега. По данным Росгидрометцентра, переменная облачность. Ночью от 12 до 17 градусов ниже ноля. Днем столбик термометра опустится до -8 градусов. Ветер северной четверти 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт.ст.

В четверг 9 февраля в Липецке ожидается облачная погода. Ночью около 8 градусов со знаком минус. Днем в областном центре до 2 градусов мороза и небольшой снег. Ветер западный с переходом на южный 4-6 м/с. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Долгота дня составляет 9 часов 31 минуту. Солнце поднимается над горизонтом в 7.50. Заходит с каждым днем все позже - в 17.21. Луна убывающая.