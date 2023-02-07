Рецидивист поехал из Москвы в Липецк на такси и украл у водителя 23 тысячи рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке задержали 19-летнего парня, который обманул московского таксиста и украл у него 23 тысячи рублей. Следствие установило, что будучи в Москве молодой человек через мобильное приложение заказал поездку до областного центра. В пути он поменял форму оплаты с банковской карты на наличные.

Добравшись до Липецка, он с таксистом объехал несколько банков, но так и не снял деньги. В итоге злодей сбежал, а у водителя пропали деньги из бардачка.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался безработный ранее неоднократно судимый 19-летний липчанин. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание - до 5 лет тюрьмы.