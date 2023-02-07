Житель Липецка отдал долг в полмиллиона рублей после ареста машины Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке мужчина отдал долг в полмиллиона рублей после ареста машины. С марта 2022 года он не оплачивал штрафы ГИБДД. Также на нем числились налоговая и кредиторская задолженность.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, судебные приставы вместе с автоинспекторами во время рейда остановили водителя-должника. Они арестовали легковушку. После таких мер липчанин решил действовать. Он в кратчайшие сроки погасил всю задолженность.

Напомним, что в областном центре завели уголовное дело на 19-летнего рецидивиста. Находясь в Москве, он вызвал такси и поехал в Липецк. Добравшись до города, парень пообещал заплатить водителю наличкой. Но это было ложью. Злодей украл у таксиста 23 тысячи рублей и сбежал. Подробности здесь.