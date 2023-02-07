В ДТП с автобусом №315 в Липецке пострадала водитель Лады Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Во вторник 7 февраля в Липецке в ДТП с автобусом пострадала водитель Лады. Авария произошла на улице 60 лет СССР.

По данным пресс-службы регионального УМВД, 41-летняя женщина за рулем легковушки не пропустила автобус №315, который ехал по главной дороге. Машины столкнулись. От удара Ладу отбросило на стоящий перед светофором Ауди.

У автобуса разбились фары. У отечественного автомобиля смяло бок. Травмы получила водитель Лады. В автобусе находились 25 пассажиров. По предварительной информации, среди них никто не пострадал. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

Липчан просят быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.