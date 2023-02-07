Холодную воду отключат по трем адресам в центре Липецка 8 февраля

В центре Липецка в среду отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 8 февраля в Липецке вновь отключат холодную воду. Специалисты продолжают ремонтировать сети в областном центре.

На этот раз с 10 утра до 8 часов вечера без питьевой воды останутся жители улиц Малые Ключи, 1, 2; Фрунзе, 21, 21а, 23, 25а. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улице 40 лет Советской Армии.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Малые Ключи, 1; Фрунзе, 23. После окончания работ вода может быть мутной некоторое время. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской компании по телефонам: *175, 236-175.