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НовостиСпорт7 февраля 2023 21:11

Четверо липчан выиграли всероссийский турнир по каратэ

Соревнования прошли в Туле
Алексей СЕРГУНИН
Липецкую область на турнире представили спортсмены региональной федерации всестилевого каратэ. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Липецкую область на турнире представили спортсмены региональной федерации всестилевого каратэ. Фото из телеграм-канала Спорт48.

На родине самовара собрались более одной тысячи спортсменов из 23 регионов страны. Соревнования проходили в трех дисциплинах: ограниченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах защиты. Липецкую область на турнире представили спортсмены региональной федерации всестилевого каратэ.

В активе наших земляков девять призовых мест. Победу в своих категориях одержали Артём Спирин, Яков Борисов, Ирина Пикалова и Екатерина Горькаева. Серебряными призерами стали Екатерина Калинина, Вероника Федоренко и Ярослав Ройбу. Бронзу завоевали Елена Вагина и Иван Маликов.

Тренируются наши земляки под руководством Михаила Хрипункова, Владимира Бедояна, Анатолия Симонова и Евгения Буцилина.