Липецкие борцы привезли из Орла девять медалей

Спортсменов подготовили тренеры Владимир Пешехонов, Юрий Коровин, Александр Назаров, Вячеслав Дроздов, Николай Овчинников и Сергей Яковлев. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Турнир собрал около 400 спортсменов до 16 лет из 17 регионов страны. Наш регион на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №9 Липецка и детско-юношеских спортивных школ городов Грязи и Усмань.

В итоге липчане завоевали девять медалей. Победителями стали Артём Ананян (в/к 48 кг), Никита Попов (52 кг), Денис Авсянников (68 кг) и Мария Телегина (58 кг). Серебряные награды выиграли Карина Хусанбаева (33 кг) и Анастасия Сипина (36 кг). Третьими финишировали Дмитрий Леонов (35 кг), Дмитрий Шкатов (52 кг) и Виктория Балакирева (42 кг).

Спортсменов подготовили тренеры Владимир Пешехонов, Юрий Коровин (оба - ДЮСШ Усмань), Александр Назаров, Вячеслав Дроздов (оба - ДЮСШ Грязи), Николай Овчинников и Сергей Яковлев (оба - СШОР №9 Липецк).