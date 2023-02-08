68-летний водитель ВАЗа пострадал в ДТП с БМВ в Липецке

В ДТП в Липецке пострадал водитель ВАЗа Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 7 февраля в Липецке ВАЗ-21099 врезался в БМВ. Авария произошла на улице Яна Берзина. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, пострадал 68-летний водитель отечественной машины. Его с различными травмами доставили в больницу.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 2 706 нарушений Правил дорожного движения. Так, 4 человека сели за руль в нетрезвом состоянии - их привлекли к административной ответственности. Еще 90 липчан проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 2 400 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу, приапрковались в неположенном месте.

Также произошло 17 аварий, в которых никто из людей не пострадал. Повреждения получили только машины. Жителей региона призывают быть внимательнее за рулем и строго соблюдать ПДД.