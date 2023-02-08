Трое жильцов пострадали и один погиб в пожаре в многоквартирном доме под Липецком

Под Липецком горела квартира в доме Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Во вторник 7 февраля в Липецкой области в горящем доме трое жильцов пострадали, а один погиб. Пожар вспыхнул в квартире в Задонске. На месте работали 5 спасательных расчетов и 2 добровольца. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил внутреннюю отделку помещений на площади 28 кв.м, а также чердак. Пострадали 68-летняя пенсионерка, мужчины 44 и 55 лет. Есть погибший. Его личность устанавливают.

В Липецке по улице Циолковского полыхало подсобное помещение в 5-этажке. Сгорели вещи и мебель на площади 6 кв.м. На площади Заводская пожар случился в административном здании. Пламя повредило отделку и имущество на площади 30 кв.м. С огнем боролись 9 спасательных отделений.