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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 9:16

Спасатели МЧС помогли медикам скорой достать пьяного мужчину из лога под Липецком

О неизвестном на номер 112» сообщили неравнодушные жители Задонска
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Спасатели МЧС помогли медикам скорой достать пьяного мужчину из лога под Липецком

Спасатели МЧС помогли медикам скорой достать пьяного мужчину из лога под Липецком

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

7 февраля в Липецкой области спасатели помогли медикам достать из лога пьяного мужчину. Утром во вторник на телефон службы спасения «112» позвонили неравнодушные жители Задонска. Они сообщили, что в логу между улицами Степанищева и Свободы лежит неизвестный. Возможно, даже с сердечным приступом.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, на место приехала бригада скорой помощи, но переместить мужчину в карету медики не смогли. На помощь пришли спасатели. Они транспортировали местного жителя в машину. Врачи осмотрели его. Оказалось, неизвестный сильно пьян.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.