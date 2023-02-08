Спасатели МЧС помогли медикам скорой достать пьяного мужчину из лога под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

7 февраля в Липецкой области спасатели помогли медикам достать из лога пьяного мужчину. Утром во вторник на телефон службы спасения «112» позвонили неравнодушные жители Задонска. Они сообщили, что в логу между улицами Степанищева и Свободы лежит неизвестный. Возможно, даже с сердечным приступом.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, на место приехала бригада скорой помощи, но переместить мужчину в карету медики не смогли. На помощь пришли спасатели. Они транспортировали местного жителя в машину. Врачи осмотрели его. Оказалось, неизвестный сильно пьян.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.