Питьевую воду отключили в школе №68 в Липецке из-за утечки 8 февраля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 8 февраля, в Липецке отключили питьевую воду из-за утечки. Сотрудники ремонтируют водопровод диаметром 125 миллиметров. Экстренное отключение затронуло жителей на улице Гагарина дома 43 и 55/4, а также школу №68 на улице Семашко.

Машина с водой приедет по адресу: улица Семашко дом 68, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *175, 236-175.

Напомним, также 8 февраля холодную воду отключили с 10 утра до 8 вечера в центре Липецка. Специалисты проводят плановые ремонтные работы. Отключение коснулось липчан по адресам: Малые Ключи дома 1, 2 и Фрунзе дома 21, 21а, 23, 25а; частный сектор на улице 40 лет Советской Армии.