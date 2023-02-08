На 3,9% меньше продуктов получили в Липецкой области за год Фото: Василиса РОЖКОВА

За год в Липецкой области получили меньше продуктов на 3,9%. Липецкстат опубликовал отчет о промышленном производстве за январь-декабрь 2022 года – индекс уменьшился на 5,5%.

Также за год в регионе получили меньше табака – на 13%; кожаных изделий – на 20,9%; лекарств и медицинских материалов – на 24,5%; мебели – 49,7%. Объемы текстильного производства снизились на 6%, химического – на 4,7%; металлургического – 3,7%. Компьютеров, электронных и оптических приборов изготовили меньше на 24,4%, а электрического оборудования – 42,2%.

В период с января по декабрь прошлого года липецкие предприятия выпустили больше напитков и одежды – на 9,7% и 7,7% соответственно. Также на 10,9% выросло производство бумаги. Кокса и нефтепродуктов – на 2,7%.