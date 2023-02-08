В Липецке открыли регистрацию на триатлон Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке открыли регистрацию на спортивный фестиваль по триатлону. Мероприятие проведут летом – 12 и 13 августа. В первый день атлеты будут соревноваться на длинной дистанции – триатлон на 113 километров. Участников ждут состязания в плавании на 1,9 километров, велогонке – 90 километров и беге – 21,1 километр. Во второй день спортсмены преодолеют спринт – проплывут 750 метров, сойдутся в 20-километровой велогонке и беге на 5 километров.

На стартовой площадке поставят сцену, раздевалку, камеру хранения и интерактивные палатки, сообщает пресс-служба мэрии. Более того, организуют транзитную зону, где спортсмены смогут поменять экипировку.

Кстати, помимо липецких атлетов за ночь после открытия регистрации слоты на участие взяли спортсмены из Москвы, Воронежа, Белгорода, Рязани, Калининграда, Красноярского и Ставропольского краев.

Регистрация на фестиваль доступна по ссылке.