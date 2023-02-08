17 428 умных счетчиков электроэнергии установили в Липецкой области за год Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

За год в Липецкой области установили 17 428 «умных» счетчиков электроэнергии. С такими приборами жильцам не нужно передавать ежемесячные показания. Они фиксируют параметры и отслеживают качество электроэнергии в режиме реального времени. Изменить показатели в интеллектуальном счетчике не получится.

До конца 2023 года в регионе появится более 30 000 «умных» устройств учета. К началу следующего года в регионе обновят 1/6 часть всех бытовых приборов. Липецкая область полностью перейдет на новое оборудование в течение 16 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в Липецке в районе ЛТЗ к концу 2024 года модернизируют очистные сооружения. Сумма вложений - 4 миллиарда. Концессионером выступит РВК-Липецк.