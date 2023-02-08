Небольшой снег и до 7 градусов мороза в Липецкой области 9 февраля

Морозный закат в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 9 февраля в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью без существенных осадков. Столбик термометра опустится до отметки в -17 градусов.

Днем в регионе небольшой снег. Температура воздуха от 2 до 7 градусов мороза. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 766 мм рт.ст.

В пятницу 10 февраля в Липецке ночью местам снег. Синоптики обещают до 5 градусов ниже ноля. Днем сухо, облачно и около 2 градусов со знаком минус. Ветер юго-западный с переходом на южный 7-11 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит 755 мм рт.ст.

Долгота дня6 9 часов 35 минут. Восход в 7.48. Заход в 17.23.