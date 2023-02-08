Взяточника из бюро медико-социальной экспертизы под Липецком отправили под домашний арест Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области под домашний арест отправили руководителя бюро медико-социальной экспертизы, который попался на взятках. Елецкий начальник выдавал фальшивые справки об нвалидности 2 и 3 групп. Так он незаконно обогатился на 330 тысяч рублей.

Руководителя подозревают в 5 эпизодах преступлений по ч.3 ст.290 УК РФ «Получение взятки». Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по ходатайству следователя мужчину посадили под домашний арест. Расследование продолжается.

Напомним, что жителя Ельца арестовали за покушение на убийство супругов. Личность злодея установили спустя 18 лет. В 2005 году он пришел к семейной паре, до смерти зарезал женщину и серьезно ранил ее мужа. Несчастная погибла. Мужчину спасли медики. Подробности здесь.