На каких улицах Липецка отключат свет и питьевую воду 9 февраля

Где отключат свет и воду в Липецке в четверг Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 9 февраля в Липецке отключат свет и холодную воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Красная, Арктическая, Студеновская. Также свет погаснет в садоводческом товариществе «Дачный-1» и в Сселках: улицы Апраксина, Барковского, Кольцова, Заповедная, Высоцкого. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера питьевую воду отключат по улицам Папина, 29а, 31б; Фрунзе, 21, 21а, 23, 25а. Также краны пересохнут в частном секторе: улицы 40 лет Советской Армии, Красная, Арктическая, Дарвина, 20 Партсъезда, Маяковского.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Папина, 29а; Красная, 30а; Фрунзе, 23. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.