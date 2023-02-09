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НовостиОбщество9 февраля 2023 6:45

Мусорный полигон «Венера» в Липецке рекультивируют к осени

Летом подрядчик внесет удобрения и посеет на территории газонные травы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Мусорный полигон «Венера» в Липецке рекультивируют к осени

Мусорный полигон «Венера» в Липецке рекультивируют к осени

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают рекультивацию полигона «Венера». Работы на свалке площадью около 7 га стартовали в конце прошлого года. Их выполнят в два этапа, сообщают в пресс-службе мэрии.

Подрядчик уже расчистил территорию от мусора, сформировал откосы и сделал планировку пространства. В настоящее время работники завозят плодородный грунт. Под ним - 56 тысяч тонн суглинка.

Второй этап - биологический - стартует в начале лета. Специалисты внесут удобрения и посеют газонные травы - райграс, овсянницу, тимофеевку, мятлик, клевер. Привести участок в порядок обещают к осени.

Напомним, что ранее по нацпроекту «Экология» в областном центре рекультивировали мусорные полигоны «Северный рудник» и «Орлиный Лог». В планах - убрать свалку в Каменном Логу. Для этих работ уже готовят документы.