Мусорный полигон «Венера» в Липецке рекультивируют к осени Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают рекультивацию полигона «Венера». Работы на свалке площадью около 7 га стартовали в конце прошлого года. Их выполнят в два этапа, сообщают в пресс-службе мэрии.

Подрядчик уже расчистил территорию от мусора, сформировал откосы и сделал планировку пространства. В настоящее время работники завозят плодородный грунт. Под ним - 56 тысяч тонн суглинка.

Второй этап - биологический - стартует в начале лета. Специалисты внесут удобрения и посеют газонные травы - райграс, овсянницу, тимофеевку, мятлик, клевер. Привести участок в порядок обещают к осени.

Напомним, что ранее по нацпроекту «Экология» в областном центре рекультивировали мусорные полигоны «Северный рудник» и «Орлиный Лог». В планах - убрать свалку в Каменном Логу. Для этих работ уже готовят документы.