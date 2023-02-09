Потолочное перекрытие сгорело в пожаре в частном доме в селе под Липецком

Под Липецком горел частный дом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ранним утром 9 февраля в Задонском районе Липецкой области вспыхнул кирпичный частный дом. Пожар случился в селе Казино по улице Дорожная. На месте происшествия работали 2 спасательных расчета. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил потолочное перекрытие на площади 6 кв.м. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

В четверг 8 февраля в Липецке в доме в районе Лебедянского шоссе подгорела пища. В селе Хлевное полыхал мусорный контейнер. Еще один бак огонь объял в поселке Добринка. Площадь возгорания составила 5 кв.м.

Напомним, что утром в селе Красное сгорел Форд Фокус. Никто из людей не пострадал. Подробности здесь.