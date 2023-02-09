Две школьницы пострадали в ДТП с Нивой и Ладой в селе под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 8 февраля в Липецкой области в ДТП пострадали две школьницы. Авария произошла в селе Тербуны. 26-летний водитель Нивы врезался в движущуюся впереди Ладу Ларгус. От удара легковушка отлетела в дерево. Различные травмы получили пассажирки Лады 8 и 9 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, их доставили в больницу. Предварительная причина случившегося - несоблюдение дистанции. Проводится расследование.

В тот же день в Липецке на улице Ленина 26-летний водитель Пежо влетел в стоящую Ладу Весту. Из-за этого отечественная машина наехала на припаркованный Хендэ Санта Фэ. Пострадали 25-летняя пассажирка иномарки и 9-летний мальчик из Лады. Медики оказали пассажирам медицинскую помощь и отпустили.