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НовостиОбщество9 февраля 2023 11:22

Начальник управления архитектуры Липецка Диана Полуэктова покинула свой пост

Причину увольнения пока не разглашают
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Начальник управления архитектуры Диана Полуэктова покинула свой пост

Начальник управления архитектуры Диана Полуэктова покинула свой пост

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке пост начальника управления архитекторы департамента градостроительства и архитектуры покинула Диана Полуэктова. Об этом стало известно 9 февраля. Информацию об уходе lipetsk.kp.ru подтвердили в пресс-службе мэрии. Причину увольнения пока не называют.

Напомним, что это не единственная кадровая перестановка за последнее время. В среду 8 февраля Лилия Загеева покинула пост начальницы управления образования и науки Липецкой области. Она готовится возглавить ЛГТУ – с 9 февраля ее назначили и.о. ректора университета. И.о. руководителя регионального управления образования стала Инесса Шуйкова. Ранее она работала в школе, педагогическом лицее, была ассистентом в ЛГПУ, замдекана по воспитательной работе. Также занимала должность ректора Института развития образования Липецкой области.