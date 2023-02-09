Начальник управления архитектуры Липецка Диана Полуэктова покинула свой пост

Начальник управления архитектуры Диана Полуэктова покинула свой пост Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке пост начальника управления архитекторы департамента градостроительства и архитектуры покинула Диана Полуэктова. Об этом стало известно 9 февраля. Информацию об уходе lipetsk.kp.ru подтвердили в пресс-службе мэрии. Причину увольнения пока не называют.

Напомним, что это не единственная кадровая перестановка за последнее время. В среду 8 февраля Лилия Загеева покинула пост начальницы управления образования и науки Липецкой области. Она готовится возглавить ЛГТУ – с 9 февраля ее назначили и.о. ректора университета. И.о. руководителя регионального управления образования стала Инесса Шуйкова. Ранее она работала в школе, педагогическом лицее, была ассистентом в ЛГПУ, замдекана по воспитательной работе. Также занимала должность ректора Института развития образования Липецкой области.