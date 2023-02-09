Квартирный вопрос: аккредитация застройщика упрощает ипотеку

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Как поясняют представители банковской сферы, аккредитация объекта кредитной организацией означает, что проведена тщательная проверка и оценка проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Накануне еще несколько компаний получили аккредитацию – в совокупности это 20 строящихся жилых комплексов в регионах ЦФО. Как сообщают в банке «Открытие», в Ярославле это 3 объекта недвижимости: ЖК Мегаполис, Клубная и Павловский. В Воронежской области аккредитацию получили 4 объекта: ЖК Ленинградский квартал и ЖК Задонье-парк, МК Боровое и ЖК Волна-1. Во Владимире – ЖК Смоленский и Гвардейский, в Калуге – ЖК Кречетников переулок и Острова. В Брянске – ЖК Мегаполис Парк, в Костроме – ЖК На Боровой, в Смоленске – ЖК Квартал Восточный, в Туле – ЖК Надежный на Пролетарке и ЖК Суворовский.