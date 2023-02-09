«Лыжню России» в Липецке переносят из-за отсутствия снега Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке перенесли дату проведения гонки «Лыжня России». Состязание должно было состояться в субботу 11 февраля. Но так как снега нет, провести мероприятие невозможно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Если ситуация со снегом изменится, то «Лыжню России» проведут через неделю 18 февраля. Организаторы также продлили онлайн-регистрацию на гонку до 17 февраля. Все поступившие заявки сохраняются.

Напомним, что в рамках мероприятия планировали провести костюмированный забег. Несовершеннолетним спортсменам предлагают попробовать свои силы на дистанции в 5 километров. Для взрослых подготовят 10 километров. С собой участники должны взять паспорт или свидетельство о рождении. Липчанам до 17 лет необходимо принести справку от врача. Подробности об онлайн-регистрации здесь.