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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 12:08

Инспекторы ДПС помогли дальнобойщику, который провел морозную ночь в сломанной фуре под Липецком

У водителя сломался грузовик на платном участке трассы в Становлянском районе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Инспекторы ДПС не дали замерзнуть водителю сломавшейся фуры под Липецком

Инспекторы ДПС не дали замерзнуть водителю сломавшейся фуры под Липецком

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области инспекторы ДПС не дали замерзнуть водителю сломавшейся фуры. В прошлые выходные с дальнобойщиком Александром из Кинешмы Ивановской области случилась неприятность. Его грузовик МАН сломался на платном участке дороги в Становлянском районе, в 6 километрах до станции Бабарыкино.

Груз и машину оставлять было нельзя. Водитель сообщил о произошедшем работодателю и остался ждать помощи. Ночью мороз крепчал, автомобиль не заводился, погреться было негде. Так Александр провел всю ночь.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, утром к фуре подъехал экипаж ДПС. Младший лейтенант полиции Илья Истомин и лейтенант полиции Константин Пикун поинтересовались, нужна ли помощь. Узнав о случившемся, они посадили водителя в патрульную машину, принесли ему продукты и воду. В тепле Александр дождался коллегу-дальнобойщика.