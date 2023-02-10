Два дома для переселенцев из аварийного жилья на ЛТЗ в Липецке сдадут в конце 2023 года Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке проверили два 10-этажных дома в районе ЛТЗ для переселенцев из аварийного жилья. Коробка одного из зданий на улице Бачурина, 2 почти готова. Строители работают на последнем, десятом этаже. Одновременно они занимаются инженерными коммуникациями в подвале и монтируют оконные блоки. Готовность дома - более 40%.

В соседнем доме на Краснознаменной, 9 возводят шестой этаж. Готовы договоры на подведение коммуникаций к площадке, добавили в пресс-службе мэрии. Объем выполненных работ - 35%.

Кстати, чтобы работать с бетоном при отрицательных температурах, специалисты добавляют в него противоморозные добавки. Дома должны ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.

Еще один дом для переселенцев на Бачурина уже готов. Туда скоро переедут 70 липецких семей.