Врачи впервые провели операцию по удалению тромба пациентке с инсультом в Липецке

Липецкие врачи спасли жизнь пациентке с помощью сложнейшей операции Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке врачи сосудистого центра БСМП №1 впервые провели операцию по удалению тромба. Медики спали пациентку с инсультом в декабре прошлого года. Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Трубицын проводил процедуру под руководством хирурга Шкурина из Перми.

Тромбоэкстракция – это операция по удалению тромбов при инсульте, уточняет пресс-служба регионального здравоохранения. Ранее медики назначали препарат, который растворяет закупорки сосудов в мозге – этот способ лечения называют тромболитической терапией.

Новый метод вызывает меньше осложнений. Например, снижает количество неврологического дефицита при восстановлении – после острого события больной быстрее восстанавливается. Также операцию можно делать в более широком временном промежутке. Поэтому процедура позволяет пациенту вернуться к полноценной жизни.