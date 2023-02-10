Статистика: почти 40% россиян стали больше следить за здоровьем

Однако рост расходов на медицину закономерен, считают эксперты, и связан с повышением цен.

Опубликованы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более ста тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах». Выяснилось, что 36% опрошенных стали больше следить за своим здоровьем после пандемии. Наиболее высок этот показатель на Северном Кавказе (45%), самый низкий на Дальнем Востоке (20%).

28% респондентов из-за пандемии стали лучше относиться к ЗОЖ и больше заниматься спортом. Больше всего таких на Урале (34%), в Центральном федеральном округе и в Москве и Московской области (по 33%). Меньше всего – опять же на Дальнем Востоке (18%).

Две трети россиян тратят на свое здоровье не более 5 тысяч рублей в месяц. У 38% опрошенных увеличились расходы на лекарства по сравнению с пиком пандемии, выросли расходы на вызов и посещение врачей за последний год у 20% респондентов. Однако около половины россиян заявляет, что тратит на лекарства примерно столько же, сколько на пике пандемии.