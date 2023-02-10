Жители Липецка выберут территорию для комплексного развития до 30 марта

Жители Липецка проголосуют за территорию для комплексного развития до 30 марта Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

До 30 марта жители Липецка проголосуют за следующую территорию для комплексного развития. Пройти опрос можно на Платформе обратной связи. Для этого нужно авторизоваться на портале Госуслуг.

Из ответов липчан сформируют статистику, которую проанализируют специалисты. Например, какой следующий район должен пройти реновацию? Хотят ли жители переехать в новостройки? Что нужно сделать в отремонтированных кварталах в первую очередь – поставить детские и спортивные площадки, развить инфраструктуру или обеспечить маломобильным гражданам доступную среду?

Напомним, в областном центре начался аукцион на комплексное развитие квартала в границах улиц Радиаторная и Калинина. Условия следующие: подрядчик за 10 лет должен построить новый микрорайон. Здесь должны появиться детский сад, спортивные площадки, новые коммунальные сети и транспортная инфраструктура. Общая площадь территории – 8,09 гектар.