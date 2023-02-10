Военная прокуратура нашла недостатки в частях с мобилизованными из Липецкой области Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Военная прокуратура Западного округа нашла недостатки в частях с мобилизованными из Липецкой области. Речь идет о липчанах, у которых возникли сложности из-за переформирования воинских подразделений.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов, бойцов одного из полков зачислили в новые соединения, но документы на это не подготовили. Также у вновь прибывших солдат возникли проблемы с укомплектованием.

- Военная прокуратура уже направила акты реагирования, - написал глава Липецкой области. - Установлены чёткие сроки устранения недостатков. Нашим парням мы доставили гуманитарный груз с обмундированием, обувью, бельём, печами и другими важными в быту предметами и вещами первой необходимости.

Командиры воинских частей доложили, что документы на прибывших бойцов оформят в ближайшие дни. Проблем с выплатами не будет. Вопросы по обучению солдат решаются в индивидуальном порядке.