От 0 до 5 градусов мороза и без осадков в Липецке 11 февраля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 11 февраля в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики обещают без существенных осадков. Ночью от 5 до 10 градусов мороза. Днем местами оттепель - от 0 до -5 градусов. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт.ст.

В воскресенье 12 февраля в Липецк вернется снег. Ночью столбик термометра опустится до -5 градусов. Ожидается снегопад. Днем около 2 градусов ниже ноля и снег с дождем. Ветер северо-западный 7-13 м/с. Возможны порывы до 16 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 751 мм рт.ст.

Долгота дня: 9 часов 43 минуты. Восход в 7.44. Заход - 17.27.