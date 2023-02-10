На продукты, табак и напитки жители Липецкой области потратили 163 миллиарда за год Фото: Василиса РОЖКОВА

За год жители Липецкой области потратили на продукты, табак и напитки 163 миллиарда. По сравнению с 2021 годом это на 4,3% меньше. Липецкстат опубликовал статистику об обороте розничной торговли за январь-декабрь 2022 года. Напомним, оборот розничной торговли – это выручка от продажи товаров населению.

За год жители региона закупили различных товаров на 170 миллиардов. Здесь в соотношении с предыдущим годом сумма уменьшилась на 7,8%.

Оборот розничной торговли за 12 месяцев прошлого года уменьшился на 6,1% - 333 миллиарда рублей. А в расчете на душу населения приходится 294 800 рублей.

Торговля на ярмарках и рынках добавила к обороту 4,1%. А выручка от заведений общепита за год составила 9 миллиардов – на 2,5% меньше по сравнению в 2021 годом в сопоставимых ценах.