Качество питания проверили в двух школах №17 и 47 после жалоб родителей в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке после жалоб родителей проверили качество питания в двух школах – №17 на проспекте Победы и №47 на улице Космонавтов.

Бабушка одного из учеников школы №17 рассказала, что ее внук считает школьную еду невкусной. Представители мэрии и департамента образования проверили жалобы и опросили детей. В целом, ученики довольны школьным питанием, сообщает пресс-служба мэрии. Единственное, многим воспитанникам не нравится белая рыба. Повара работают над этим блюдом.

Также эксперты посетили школу №47 – в социальных сетях липчане жаловались на холодную еду. Кухне сделали замечание и попросили раздавать порции к приходу детей. Кстати, воспитанники учреждения сами могут оценивать питание. Для этого нужно телефоном отсканировать QR-код, который висит в столовой. Однако некоторые младшеклассники не знали о такой возможности. Директор школы Игорь Катасонов пообещал еще раз объяснить ученикам, как поставить оценку обеду.