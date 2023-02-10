Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 февраля 2023 13:54

Качество питания проверили в двух школах №17 и 47 после жалоб родителей в Липецке

Опрос показал, что многим ученикам не нравятся блюда с белой рыбой
Василиса РОЖКОВА
Качество питания проверили в двух школах №17 и 47 после жалоб родителей в Липецке

Качество питания проверили в двух школах №17 и 47 после жалоб родителей в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке после жалоб родителей проверили качество питания в двух школах – №17 на проспекте Победы и №47 на улице Космонавтов.

Бабушка одного из учеников школы №17 рассказала, что ее внук считает школьную еду невкусной. Представители мэрии и департамента образования проверили жалобы и опросили детей. В целом, ученики довольны школьным питанием, сообщает пресс-служба мэрии. Единственное, многим воспитанникам не нравится белая рыба. Повара работают над этим блюдом.

Также эксперты посетили школу №47 – в социальных сетях липчане жаловались на холодную еду. Кухне сделали замечание и попросили раздавать порции к приходу детей. Кстати, воспитанники учреждения сами могут оценивать питание. Для этого нужно телефоном отсканировать QR-код, который висит в столовой. Однако некоторые младшеклассники не знали о такой возможности. Директор школы Игорь Катасонов пообещал еще раз объяснить ученикам, как поставить оценку обеду.