Жители улицы Гагарина и частного сектора Липецка останутся без холодной воды 11 февраля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 11 февраля некоторые жители Липецка останутся без холодной воды. Ее отключат, так как специалисты будут ремонтировать сети. Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой.

С 10 утра до 8 часов краны пересохнут по улице Гагарина, 121/1, 123, 125, 125/1, 127, 131а, 133, 135. На этот же период времени ресурс перестанут подавать в частный сектор: улицы Арктическая, Дарвина, Красная, 20 Партсъезда, Маяковского.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №135 по Гагарина и №30а по улице Красная. После работ вода может быть мутной некоторое время. Подробности в диспетчерской по телефону: 175 и 236-175.