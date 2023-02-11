МЧС предупреждает о метели и ветре до 20 м/с в Липецкой области 12 февраля

Липчан предупреждают о метели и сильном ветре Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецкой области предупреждают о сильном ветре и метели. Утром и днем в воскресенье 12 февраля ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на дорогах гололедица.

Ночью синоптики обещают от 2 до 7 градусов ниже ноля. Днем в области от 1 до 6 градусов мороза. Атмосферное давление будет падать, а потом начнет расти и составит 751 мм рт.ст.

Напомним, что во время сильного ветра нельзя прятаться за остановочными павильонами, рекламными щитами, вставать у стен домов, так как с крыши могут упасть кровельные материалы. Лучшее укрытие - подземные пешеходы и подъезды домов. В случае происшествия звонить экстренным службам по номеру «112».