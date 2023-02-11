Под Липецком полицейские накрыли алкогольный цех и изъяли 1300 литров контрафактной водки Фото: принтскрин видео.

Под Липецком полицейские обнаружили 1 500 литров контрафактного алкоголя, из которого 1 300 литров оказались водкой. Общая стоимость находки - более миллиона рублей. Крепкое спиртное производили в цехе в частном доме в селе Косыревка.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители изъяли оборудование, 3500 бутылок водки с этикетками известных брендов без акцизных марок, а также 19 пластиковых десятилитровых емкостей со спиртом. Специалисты исследовали напитки - они не соответствуют требованиям ГОСТа.

Далее в Левобережном районе Липецка оперативники обнаружили склад с тарой, где злодеи разливали алкоголь. Там также нашли крышки для укупорки и картонные коробки. Всего изъяли 27 тысяч пустых стеклянных бутылок объемом 0,5 и 1 литр с наклейками различных производителей.

Подозреваемые - мужчины 28, 29 и 54 лет. Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».