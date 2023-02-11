Липецкие волейболистки потерпели седьмое поражение подряд

Провалив первый сет (13:25), наши девушки выправили ситуацию по итогам второго (25:21). Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Сегодня, 11 февраля, волейбольный клуб «Липецк» в рамках 19-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге встречался в Челябинске с «Динамо-Метар». Провалив первый сет (13:25), наши девушки выправили ситуацию по итогам второго (25:21). Но на этом их запал угас – две заключительных партии хозяйки площадки выиграли с одинаковым счетом 25:17. Итог – 3:1 в пользу динамовского клуба.

Таким образом, липчанки потерпели седьмое поражение кряду. Их предыдущий успех был зафиксирован 24 декабря 2022 года, когда наш клуб победил в Екатеринбурге «Уралочку-НТМК» (3:2).

После сегодняшнего игрового дня с 51 очком лидирует московское «Динамо». Следом располагаются калининградский «Локомотив» (47) и «Ленинградка» (43). «Липецк» с шестью баллами в активе идет на последнем 14-м месте. Теперь 18 февраля в 20-м туре наши девушки сыграют дома с красноярским «Енисеем» (десятое место, 19 очков). Начало встречи в 17:00.