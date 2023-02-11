Первый матч 2023 года липецкий «Металлург» выиграл у тамбовского «Спартака»

По разу тамбовчан огорчили Илья Глебов и Максим Григорьев. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

В футбольном манеже «Тамбов» местный одноименный клуб принимал липецкий «Металлург». Черноземное дерби, пусть и в неофициальном статусе, стало первой проверкой сил для обоих клубов в 2023 году.

После нулевого первого тайма команды провели сразу три результативные атаки во втором. На два гола «сталеваров» тамбовчане ответили точным ударом. По разу хозяев огорчили Илья Глебов (60-я, 1:0) и Максим Григорьев (70-я, 2:0). Итоговый счет - 2:1 в пользу «Металлурга».

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, из-за долгов по премиям липецкому «Металлургу» могут запретить покупать новых игроков.