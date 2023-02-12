Жителя Липецкой области задержали за хранение наркотиков

Участника незаконного оборота наркотиков задержали полицейские в Усманском районе. 7 февраля участковые осмотрели жилище подозреваемого. Внимание привлекла крышка телевизора, которая была не до конца закрыта. В крепежном механизме правоохранители нашли фрагмент газеты с неизвестным содержимым. Экспертиза установила, что в свертке находились 11,4 грамма марихуаны.

В региональном УМВД добавили, что мужчина уже был судим за хранение запрещенных веществ. Свою вину он полностью признал. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств или их аналогов значительном размере». Жителю Липецкой области грозит до трех лет лишения свободы.