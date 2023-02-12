ЖКХ, плохие дороги и заброшенные здания: на что жаловались липчане в начале февраля

Соцобслуживание, ЖКХ и дороги - темы, которые волновали липчан в первую неделю февраля. Как сообщил в областном ЦУРе, с 4 по 10 февраля сотрудники управления обработали 1 394 комментария c помощью системы «Инцидент Менеджмент» и 319 сообщений с помощью портала «Развиваем Липецкую область вместе!».

По статистике ЦУРа, чаще всего жители региона писали в соцсетях на тему социального обслуживания, в частности, интересовались мерами господдержки. На втором месте - ЖКХ. Людей беспокоило отсутствие холодной воды, затопление подвалов, а также жаловались на управляющие компании. На третьем месте - тема дорог. Жители области просили отремонтировать покрытие и светофоры.

На портале «Развиваем Липецкую область вместе!» главной темой стало ЖКХ. Чаще всего липчане писали о содержании, теплоснабжении и ремонте многоквартирных домов. На втором месте - дороги. Люди писали про ямы и выбоины. По количеству сообщений на третьем месте тема благоустройства. Жители Липецкой области просили восстановить внешний вид нежилых зданий.