Сорок машин спецтехники расчищают дороги Липецка после снегопада

В Липецке борются с последствиями снегопада Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке коммунальные службы борются с последствиями снегопада. Дороги и тротуары убирают более сорока машин спецтехники. В выходные истратили 897 тонн пескосоляной смеси и 160,5 тонн технической соли.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы продолжаются и в понедельник 13 февраля. В 3.00 шесть тракторов начали приводить в порядок остановки, подходы к пешеходным переходам. В это же время семь малогабаритных машин обрабатывали тротуары реагентами.

В 4.00 на смену заступили 122 дворника. 30 единиц спецтехники подметают дороги и вывозят снег.

Напомним, что днем в областном центре ожидается до 3 градусов мороза. К вечеру небольшой снег. Ветер юго-западный 7-9 м/с. Атмосферное давление будет расти, а потом упадет до 746 мм рт.ст.