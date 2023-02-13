Полицейские нашли в гараже Липецка контрафактный алкоголь и сигареты на 700 тысяч рублей Фото: принтскрин видео.

В гаражном кооперативе Советского округа Липецка полицейские обнаружили контрафактный алкоголь и сигареты на 700 тысяч рублей. Из гаража они изъяли 2 600 бутылок немаркированного спиртного и 244 пачки сигарет различных наименований, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

На трех человек завели уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальное наказание - до 6 лет тюрьмы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Напомним, что недавно оперативники накрыли крупный алкогольный цех в селе Косыревка. Там они нашли 1 300 литров контрафактной водки. А в городе они нашли склад, где злодеи разливали спиртное. Подробности здесь.