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НовостиСпорт13 февраля 2023 8:37

Липчане завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Два турнира прошли на базе спортивного комплекса «Мордовия»
Алексей СЕРГУНИН
Денис Полукаров (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Денис Полукаров (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Саранске состоялись зимний Кубок России и всероссийские соревнования юниоров по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Борьбу за медали вели около 200 участников из 44 регионов страны. Липецкую область на соревнованиях представили спортсмены областной спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва.

Алена Бахаева заняла второе место на Кубке России в толкании ядра с результатом 7,47 м (класс F41). Денис Полукаров стал бронзовым призером всероссийских соревнований в беге на 400 м (1.10,33).