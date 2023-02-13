Липчане завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Денис Полукаров (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Саранске состоялись зимний Кубок России и всероссийские соревнования юниоров по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Борьбу за медали вели около 200 участников из 44 регионов страны. Липецкую область на соревнованиях представили спортсмены областной спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва.

Алена Бахаева заняла второе место на Кубке России в толкании ядра с результатом 7,47 м (класс F41). Денис Полукаров стал бронзовым призером всероссийских соревнований в беге на 400 м (1.10,33).